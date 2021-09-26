"Мало кто может троллить Путина": экс-глава МИД Украины о завершении эры Меркель
Завершается "эпоха Меркель". 26 сентября в Германии выбирают парламент. После 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель страна определит ее преемника.
После выборов она еще несколько месяцев будет оставаться канцлером, но это уже переходный период. Я напишу о ней после выборов, недостойно начинать оценивать ее эпоху перед ними.
Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным. Она одна из совсем немногих, кто может Путина потролить.
В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер, что готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в резидентуре КГБ. Троллинг ему не понравился
Во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. Троллинг Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал.
Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут тролить Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше чем 70% украинцев, по последним опросам. Мы еще будем скучать по Меркель, написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
08:48 26/09/2021
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