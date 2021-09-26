











После выборов она еще несколько месяцев будет оставаться канцлером, но это уже переходный период. Я напишу о ней после выборов, недостойно начинать оценивать ее эпоху перед ними.





Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным. Она одна из совсем немногих, кто может Путина потролить.





В конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер, что готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в резидентуре КГБ. Троллинг ему не понравился





Во время Нормандского саммита в Берлине в конце долгих переговоров Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку Радебергер - пива, которое готовится неподалеку от Дрездена, где он служил в советское время в резидентуре КГБ. Троллинг Путину не понравился, пиво он пить не стал, а вот улыбаться сразу перестал.



