На прошедшей на уходящей неделе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с резкой критикой белорусского режима из-за политических репрессий и миграционного кризиса выступили президенты США, Польши, Латвии и Литвы.





Джо Байден заявил, что Беларусь, Молдова, Венесуэла, Куба и Сирия – страны, которые находятся на «переднем крае битвы между демократией и автократией»:





«Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его душит».





Анджей Дуда и Гитанас Науседа обвинили Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса на границе с ЕС и напомнили о репрессиях в Беларуси.





Эгилс Левитс заявил, что «Беларусь эксплуатирует и подставляет под риск беззащитных людей из разных регионов, чтобы дестабилизировать Европу».





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ответ заявил:





«Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность… Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты».





UDF поинтересовался у экспертов: какое значение имеет наскок ряда президентов на белорусские власти?

«Рано или поздно будет и практическая польза от таких выступлений»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что Генеральная ассамблея ООН – «это не тот орган, который принимает обязывающие решения».





«Прозвучавшие выступления – это политическое осуждение, это привлечение внимания к белорусскому режиму во всем мире. Важно, что президент США назвал режим Лукашенко в ряду других самых репрессивных. И понятно, почему о Беларуси высказались страны-соседи, которых действия белорусских властей касаются самым непосредственным образом», – сказал Марголин.









Выходит, заявления ряда президентов имеют только символическое значение?





«Любое привлечение внимания к ситуации в Беларуси важно, потому что не дает забыть о проблемах, которые никак не решаются, хотя кое-кто в Минске очень желал бы этого. Есть смысл в том, чтобы в присутствии делегаций двух сотен стран еще раз заострить вопрос. Как говорят, и капля камень точит. Рано или поздно будет и практическая польза от таких выступлений», – считает Марголин.





Как он оценивает выступление Макея?





«И здесь также нужно учитывать, что Генеральная ассамблея – это политическая трибуна, а не совещание двадцатки или семерки ведущих стран по экономическим вопросам. К тому же мир, думаю, без проблем найдет способы компенсировать утрату белорусских калийных удобрений, если это произойдет. Это не уникальное полезное ископаемое: и Россия, и Канада, и ряд других стран производят калийные удобрения», – сказал Марголин.

«Слова Макея – достаточно слабый аргумент»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что Генеральная ассамблея ООН не имеет механизмов по влиянию на белорусский режим.





«Но последствием этих выступлений будет усиление внутриполитической изоляции белорусских властей в рамках международных организациях, ограничение их деятельности в определенных направлениях, комитетах. Это плохо влияет на имидж: понятно, что многие страны обращают внимание на то, что говорят западные страны о том или ином режиме», – считает Казакевич.





Беларусь на Генассамблеи ООН представлял Владимир Макей. А было ли такое право у Александра Лукашенко?





«Нужно изучить детали, чтобы точно ответить на этот вопрос, но можно предположить, что Лукашенко мог приехать на Генассамблею. Думаю, он не теряет возможность выступать на уровне ООН, т.к. является скорее частично признанным главой государства, власть Лукашенко де-факто признается на международной арене», – отметил Казакевич.





По его мнению, у Лукашенко могли быть разные причины отказаться от выступления в ООН, если у него такая возможность действительно была.





«Возможно, у него нет повестки, как решать внешнеполитические проблемы, возможно он сам не готов к выступлению на форумах такого уровня», – отметил Казакевич.





По его мнению, выступление Макея о продовольственной безопасности не способно повлиять на позицию других стран.





«Его слова – достаточно слабый аргумент. Калийные удобрения у Беларуси покупает небольшое количество стран. Есть поставщики в других государствах. Не думаю, что такая аргументация способна повлиять на отношение к белорусскому режиму и санкциям против него», – сказал Казакевич.



