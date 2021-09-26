Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком страны, его рейтинг понемногу приближается к 50%, таковы данные опроса, опубликованного изданием Lietuvos rytas. Опрос провела компания Vilmorus, пишет delfi.lt.





По данным опроса, главу страны положительно оценивают 52,8% респондентов (в августе 55,2%, в июне – 63,1%). Prezidentas Gitanas Nausėda "В каком-то смысле 50% - это президентский рейтинг. Чтобы тебя выбрали, за тебя должны проголосовать больше половины респондентов. Науседа уже приближается к 50%", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.





Отрицательно главу страны оценивают 25,8% участников опроса.





На втором месте – председатель соцдемов Вилия Блинкявичюте, ее положительно оценивают 49,2% (в августе – 49%) респндентов, отрицательно – около 20%. На третьем месте - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (44,5%, в августе 42,6%), отрицательно – в два раза меньше. На четвертом месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Ее положительно оценивают 40,3% участников опроса (в августе 37,2%). Отрицательно ее оценивают 32,1% участников опроса.





На пятом месте министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас - 33,2% (в августе 28,4%), отрицательно – 29,7% респондентов. Главу Соцмина Минику Навицкене положительно оценивают 28,3%, а отрицательно 18,8% участников опроса. В сентябре стабилизировался рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните. Положительно ее оценивают 33,1% участников опроса, а отрицательно 46,9%.





Опрос компания Vilmorus провела по заказу издания Lietuvos rytas 9–16 сентября. В нем участвовали 1003 респондента.



