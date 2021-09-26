+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В рейтинге самых популярных политиков Литвы лидирует Науседа

Рейтинг литовского президента понемногу приближается к 50%.

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком страны, его рейтинг понемногу приближается к 50%, таковы данные опроса, опубликованного изданием Lietuvos rytas. Опрос провела компания Vilmorus, пишет delfi.lt.

По данным опроса, главу страны положительно оценивают 52,8% респондентов (в августе 55,2%, в июне – 63,1%). Prezidentas Gitanas Nausėda "В каком-то смысле 50% - это президентский рейтинг. Чтобы тебя выбрали, за тебя должны проголосовать больше половины респондентов. Науседа уже приближается к 50%", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.

Отрицательно главу страны оценивают 25,8% участников опроса.

На втором месте – председатель соцдемов Вилия Блинкявичюте, ее положительно оценивают 49,2% (в августе – 49%) респндентов, отрицательно – около 20%. На третьем месте - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (44,5%, в августе 42,6%), отрицательно – в два раза меньше. На четвертом месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Ее положительно оценивают 40,3% участников опроса (в августе 37,2%). Отрицательно ее оценивают 32,1% участников опроса.

На пятом месте министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас - 33,2% (в августе 28,4%), отрицательно – 29,7% респондентов. Главу Соцмина Минику Навицкене положительно оценивают 28,3%, а отрицательно 18,8% участников опроса. В сентябре стабилизировался рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните. Положительно ее оценивают 33,1% участников опроса, а отрицательно 46,9%.

Опрос компания Vilmorus провела по заказу издания Lietuvos rytas 9–16 сентября. В нем участвовали 1003 респондента.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]