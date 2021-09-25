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Путин прокомментировал предложение Жириновского вернуть ссылки в Сибирь

Идея лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил вернуть ссылки в отдаленные районы Сибири для обеспечения трудовых ресурсов, — «не наш метод».


Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий в субботу, 25 сентября. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Россия 24».

«Но все-таки обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум это во-первых, жестокость чрезмерная», — заявил Путин.

Отвечая на заявление Жириновского, который считает, что «бунтовщиков» можно посадить в поезд и отправить до Магадана, глава государства отметил, что после такого они не будут работать. Для развития Дальнего Востока нужны квалифицированные специалисты, уверен Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые ранее были выдвинуты министром обороны страны Сергеем Шойгу.
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