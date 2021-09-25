"Расслабляться нельзя". Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские военные остаются возле границ с Украиной после учений "Запад 2021"
Вооруженные силы Украины не фиксируют массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии в места постоянной дислокации после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021". Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью "Радiо Свобода" 25 сентября.
"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие [учений "Запад 2021"], на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно во время проведения этих учений и на территории Беларуси, и на территории Российской Федерации", – объяснил он.
По словам Залужного, эти группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.
"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", – уточнил он.
Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации, чтобы проголосовать на выборах в российскую Госдуму, но "расслабляться совсем сегодня нельзя".
Масштабные учения "Запад 2021" начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них принимали участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проводили, по данным минобороны РФ, на девяти полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море.
18:39 25/09/2021
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