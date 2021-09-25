



"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие [учений "Запад 2021"], на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно во время проведения этих учений и на территории Беларуси, и на территории Российской Федерации", – объяснил он.





По словам Залужного, эти группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.





"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", – уточнил он.





Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации, чтобы проголосовать на выборах в российскую Госдуму, но "расслабляться совсем сегодня нельзя".



