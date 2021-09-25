



Россия будет использовать опыт Беларуси в борьбе с лесными пожарами, хотя размеры стран несравнимы, добавил Путин.





Напомним, сейчас президент Беларуси находится в Сочи с частным визитом. На российский курорт минувшей ночью обрушились ливни, а никак не пожары.