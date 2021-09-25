Шерочка с Машерочкой: В скором времени состоится очередная встреча Путина и Лукашенко
Президент России проанонсировал встречу с президентом Беларуси, отметив, что это произойдет “в скором времени”, сообщает ТАСС.
Россия будет использовать опыт Беларуси в борьбе с лесными пожарами, хотя размеры стран несравнимы, добавил Путин.
Напомним, сейчас президент Беларуси находится в Сочи с частным визитом. На российский курорт минувшей ночью обрушились ливни, а никак не пожары.
18:26 25/09/2021
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