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Как передает корреспондент Укринформа, об этом глава пакистанского правительства заявил во время своего выступления на 76-й Генеральной Ассамблеи ООН.





"В 1980-х годах Пакистан был прифронтовым государством в борьбе против оккупации Афганистана. Пакистан и Соединенные Штаты тренировали группы моджахедов для борьбы за освобождение Афганистана. Среди этих групп моджахедов была "Аль-Каида", различные группы со всего мира. Были моджахеды, афганские моджахеды. Их считали героями. Президент Рональд Реган пригласил их в Белый дом в 1983 году. И, согласно сообщениям СМИ, он сравнил их с отцами-основателями США. Они были героями", - заявил премьер Пакистана.





По его словам, позже после выхода советских войск из Афганистана в 1989 году американцы также покинули Афганистан, а пакистанцы почувствовали себя "использованными", особенно после американских санкций в 1990 году. Впрочем, как отметил Хан, после теракта 11 сентября 2001 года "Пакистан стал вновь нужен США, так как возглавляемая США коалиция осуществляла вторжение в Афганистан, и это не могло произойти без предоставления Пакистаном всей логистической поддержки".





"Что произошло после этого? Те же моджахеды, которых мы учили, что борьба с иностранной оккупацией была священным долгом, святой войной или �жихадом, обернулась против нас. Нас назвали коллаборационистами. Они объявили нам джихад", - сказал пакистанский премьер.





По его словам, в период с 2004 по 2014 годы 50 различных группировок, включая "Талибан" совершали атаки против Пакистана из-за того, что он был союзником США в войне в Афганистане. Поэтому, добавил Хан, Пакистану совершенно непонятно, почему сейчас на Пакистан перекладывают ответственность за развитие событий в Афганистане.





Также премьер Пакистана заявил, что "Талибан" в Афганистане пользуется поддержкой народа, и поэтому нужно "укрепить и стабилизировать нынешнюю власть во имя народа Афганистана".







