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Покушение на помощника Зеленского совершил профессионал, считают в МВД Украины

Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", - заявил Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Енин добавил, что "попытка покушения была совершена профессионально".

По его словам, преступники сидели в засаде и на протяжении четырех секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль.

"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через двери машины", - сказал он.

"Нам уже не приходится никому доказывать, что это была инсценировка. Ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя для совершения задуманного преступления", - подчеркнул Енин.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это попытка остановить автотранспортное средство с целью убийства, Енин ответил: "В этом нет никаких сомнений".

Замглавы МВД также добавил, что в настоящее время правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.



В 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи села Лесники в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации на Украине, в том числе рассматривается версия об участии спецслужб иностранных стран.
Интерфакс
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