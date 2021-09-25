+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еврокомиссия призвала Польшу допустить Frontex на границу с Беларусью

Европейская комиссия призвала Варшаву позволить сотрудникам Frontex работать на польско-белорусской границе, где уже погибли четыре мигранты при попытке пересечь границу ЕС.



Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии, пишет Reuters.

"Мы признаем, что польские власти имеют дело с тяжелой ситуацией. Ситуация была создана в результате попытки использовать людей в политических целях", - отметил спикер.

"Для Польши очень важно эффективно выполнять обязанности по управлению границами. Однако это не должно происходить за счет человеческих жизней. Мы настоятельно призываем власть государств-членов, чтобы людям на границе оказывалась необходимая опека и помощь", - добавил представитель Еврокомиссии.

Он сказал, что разрешить доступ к границе пограничным силам ЕС Frontex было бы "очень хорошей идеей".

Польша пока заявляет, что управляет ситуацией, и не пригласила помогать Frontex.

Варшава ввела чрезвычайное положение на своей границе с Беларусью. Это означает, что журналистам и правозащитникам запрещено наблюдать за тем, что там происходит.

В ночь на 24 сентября польские пограничники сообщили о смерти одного из мигрантов в группе, которую они задержали рядом с белорусской границей. За минувший день границу нелегально пытались пересечь более 300 человек.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]