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Эксперт оценил слова Тихановской о «затяжном» противостоянии Лукашенко

На встрече с представителями белорусской даиспоры за рубежом, которая проходит в Вильнюсе, Светлана Тихановская сделала ряд заявлений.

В частности, она  сказала, что сейчас противники режима Лукашенко «перешли в фазу затяжного противостояния» и это «фактически борьба на износ». 

Как отметил в разговоре с «МК» аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко, «затяжное противостояние» — это не какой-то новый период в конфликте оппозиции и власти, а, скорее, признание факта.


«Ценность ненасильственного протеста для белорусов оказалась выше, чем желание сменить решим как можно скорее, — считает эксперт. — Хорошо это или плохо — каждый оценивает сам, но выбор белорусского общества вот такой. Находясь в Литве, Тихановская имеет возможность сделать для Беларуси гораздо больше, чем сидя на родине в тюрьме. За год внешнеполитическая активность Тихановской была куда выше и эффективнее, чем у властей в Минске. Насколько все это затянется — вопрос на миллион. Да и непонятно, что считать финальной точкой: уход лично Лукашенко? Свободные выборы? Демократизацию всей политической системы? Перемены — это не одномоментный процесс, а долгая работа».

Как заявил Вадим Можейко, именно внешнеполитическая активность Тихановской во многом удерживает Беларусь на повестке дня в мире и в СМИ, что дает стимул зарубежным политикам занимать однозначную позицию по ситуации в республике и оказывать давление на режим Лукашенко, в том числе через санкции.
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