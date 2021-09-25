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Постпред Беларуси при ООН попросил исключить термин "режим" в отношении республики

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в дискуссии по устному докладу УВКПЧ Организации по правам человека в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека" призвал исключить термин "режим" в отношении республики.

"Прошу исключить из употребления в отношении Беларуси термин "режим"", - приводятся слова Амбразевича из доклада, опубликованного в пятницу на сайте белорусской дипмиссии.

"Правительство и все остальные государственные республиканские и местные органы власти и управления Беларуси сформированы в соответствии с волей большинства белорусского народа, выраженной на выборах, конституцией страны и ее законами", - подчеркнул он.

"Используя слово "режим", вы оскорбляете подавляющее большинство моих сограждан, ведь сотрудники министерств и ведомств, в том числе правоохранительных – это их родные люди", - сказал постпред Беларуси.

Он также призвал воздержаться "от субъективных оценок и квалификаций действий суверенного государства в качестве незаконных, произвольных и т.п., озвучиваемых вами с претензией на конечную истину, как если бы вы уже представляли в этом зале некий признаваемый всеми суд".

"В дискуссии принял участие целый ряд стран, включая Египет, Венесуэлу, Кубу, КНДР, Россию, Китай, Сирию, Никарагуа, Иран, Шри-Ланку, Таджикистан, Азербайджан, Камбоджу, Казахстан, Лаос, Эритрею, которые выразили свою солидарность с народом и правительством Беларуси и осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси", - говорится в сообщении белорусской дипмиссии.
Интерфакс
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