"Прошу исключить из употребления в отношении Беларуси термин "режим"", - приводятся слова Амбразевича из доклада, опубликованного в пятницу на сайте белорусской дипмиссии.





"Правительство и все остальные государственные республиканские и местные органы власти и управления Беларуси сформированы в соответствии с волей большинства белорусского народа, выраженной на выборах, конституцией страны и ее законами", - подчеркнул он.





"Используя слово "режим", вы оскорбляете подавляющее большинство моих сограждан, ведь сотрудники министерств и ведомств, в том числе правоохранительных – это их родные люди", - сказал постпред Беларуси.





Он также призвал воздержаться "от субъективных оценок и квалификаций действий суверенного государства в качестве незаконных, произвольных и т.п., озвучиваемых вами с претензией на конечную истину, как если бы вы уже представляли в этом зале некий признаваемый всеми суд".





"В дискуссии принял участие целый ряд стран, включая Египет, Венесуэлу, Кубу, КНДР, Россию, Китай, Сирию, Никарагуа, Иран, Шри-Ланку, Таджикистан, Азербайджан, Камбоджу, Казахстан, Лаос, Эритрею, которые выразили свою солидарность с народом и правительством Беларуси и осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси", - говорится в сообщении белорусской дипмиссии.