+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Телеведущей Пытлевой инкриминируют ту же статью УК, что и Колесниковой

Программному директору "Маланка Медыя" Екатерине Пытлевой инкриминируют статью 361 УК — ту же, что Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Фото:Фейсбук

В этой статье перечислено всё — от причинения вреда национальным интересам Беларуси до акта терроризма. По нему Пытлевой грозит до 7 лет заключения.

24 сентября в минской квартире телеведущей прошел второй обыск за месяц. "На этот раз пришли вроде как из КГБ, дверь, к счастью, не ломали. Судя по их реакции, увидеть последствия предыдущего обыска они не ожидали, даже удивленно спрашивали, мол: "И гитару тоже они сломали и рюкзаки порезали?!". В общем, не ожидали они, что кто-то их опередил", — пишет Пытлева.

Первый обыск прошел 7 сентября. Во время него силовики порезали даже свадебные фотографии.

Сама Пытлева с семьей вынужденно уехала из Беларуси еще в начале 2021-го.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]