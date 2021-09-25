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В этой статье перечислено всё — от причинения вреда национальным интересам Беларуси до акта терроризма. По нему Пытлевой грозит до 7 лет заключения.





24 сентября в минской квартире телеведущей прошел второй обыск за месяц. "На этот раз пришли вроде как из КГБ, дверь, к счастью, не ломали. Судя по их реакции, увидеть последствия предыдущего обыска они не ожидали, даже удивленно спрашивали, мол: "И гитару тоже они сломали и рюкзаки порезали?!". В общем, не ожидали они, что кто-то их опередил", — пишет Пытлева.





Первый обыск прошел 7 сентября. Во время него силовики порезали даже свадебные фотографии.





Сама Пытлева с семьей вынужденно уехала из Беларуси еще в начале 2021-го.