Ваша Святость!





К вам обращаются родственники политических заключенных в Беларуси, которые объединились в Гражданскую инициативу "Освобождение 2020".





Обратиться к Вам нас вынудила ситуация в нашей любимой Беларуси, то чудовищное насилие и несправедливость, которые творятся в отношении граждан нашей страны, наших близких.





В тюрьмах Беларуси оказались сейчас тысячи граждан только за то, что они отстаивали свое право жить в демократической свободной стране, противодействовали насилию и преступлениям. В заключении оказались несовершеннолетние, многодетные матери, тяжело больные люди.





Наших близких держат за решеткой, их пытают, лишают самого необходимого. Они содержатся в нечеловеческих условиях, остаются без медицинской помощи в разгар пандемии, лишаются последней связи с миром – писем. Наши сердца разрываются, но мы не можем им помочь.





Среди политзаключенных есть люди, чья жизнь в данный момент находится в опасности из-за проблем со здоровьем. Нам известна только часть таких случаев, но они невероятные. В дополнении к письму мы привели лишь некоторые из них.









Ксения Луцкина, Алексей Романов, Владимир Малаховский, Григорий Кондрусев, Галина Дербыш, Андрей Войнич, Никита Золотарев, Дмитрий Гопта, Антонина Коновалова, Алексей Губич, Владимир Гундарь,





Андрей Скурко, Ольга Класковская, Полина Шарендо-Панасюк, Роман Багновец, Сергей Верещагин, Татьяна Лосица, Денис Ивашин,





Вячеслав Рогащук , Сергей Монич, Артем Боярский – мы просим вашей помощи для этих людей. Ваш авторитет, авторитет католической церкви может помочь в их освобождении и спасении их жизней.





Наши семьи разделены уже более года. Мы не можем провести со своими родными светлые праздники -- Рождество и Пасху, не можем обнять их в день рождения. Они не видят, как растут их дети.





В одном из своих посланий вы сказали: «Быть свободными – это вызов, непрекращающийся вызов: он завораживает, манит, дает смелость, побуждает мечтать, дает надежду, приводит к добру, дает веру в будущее; это сильнее любого рабства. Мир нуждается в свободных людях!»





Наши родные остаются свободными духом даже будучи в тюрьме. Именно в таких людях нуждается мир. Однако сейчас белорусские политзаключенные, как никогда, нуждаются в поддержке мира.





Католическая церковь всегда поддерживала белорусский народ в стремлении к свободе и правде, двери костела всегда были открыты для тех, кто ищет справедливости и мира. Мы надеемся на вашу поддержку и сейчас.





Ваша Святость!





Мы, родные белорусских политзаключенных, просим вас - помолитесь за них и возвысьте свой голос против беззакония, которое творится в Беларуси. Помогите спасти наших близких!





Просим вас, молитесь за Беларусь!





Также в письме перечислены люди, которые нуждаются в немедленном освобождении, так как им необходима квалифицированная помощь врачей.





Ксения Луцкина страдает бронхиальной астмой, имеет новообразование в головном мозге. За время заключения состояние резко ухудшилось.





Алексей Романов имеет инвалидность 2-й группы в связи с онкологическим заболеванием. В колонии здоровье резко ухудшилось.





Владимир Малаховский, Григорий Кондрусев, Галина Дербыш – тоже страдают онкологическими заболеваниями и нуждаются в неотложной помощи.





Андрей Войнич имеет тяжелое заболевание печени, нуждается в пересадке печени. За решеткой уже год.





Дмитрий Гопта имеет психическое заболевание. Осужден на 2 года колонии.





Антонина Коновалова и Алексей Губич имеют тяжелые заболевания глаз. Без немедленного оперативного лечения могут полностью ослепнуть.





Владимир Гундарь имеет одну ногу. Передвигается на протезе. Его постоянно лишают права им пользоваться.





У 17-летнего Никиты Золотарева тяжелая эпилепсия. В суде сообщил, что его систематически избивали в СИЗО, не давали необходимых лекарств.





Андрей Скурко страдает тяжелым инсулинозависимым диабетом.





Ольга Класковская перенесла оперативное вмешательство в заключении. На следующий день ее вернули в камеру. Стремительно теряет зрение.





Полина Шарендо-Панасюк имеет старую травму позвоночника, синдром Жильбера.





У Романа Богновца проблема с почками после избиения 9 августа.





Сергея Верещагина при задержании избили. У него диагностирован перелом позвоночника, с травмой вернули в СИЗО.





Это-лишь малая часть той трагедии, которая происходит сейчас в Беларуси.