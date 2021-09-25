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Лукашенко прилетел в Сочи: синоптики обещают ливни, смерчи и мокрый снег

Сильные ливни уже превратили улицы Сочи в реки, в городе закрыты все пляжи.

В Сочи прошли сильные ливни, в результате улицы города превратились в реки. Местные жители публикуют в социальных сетях видео с большим количеством воды на дорогах и на участках близ жилых домов.

Как указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов. Ситуация в регионе находится под контролем, на курорте объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды перенесена первая гонка этапа серии "Формула-2", в Сочи закрыты все пляжи.

Ранее жителей Сочи предупредили о сильных дождях и усилении ветра до 22 м/с. Кроме того, недалеко от города могут образоваться смерчи, пройдет град и мокрый снег.
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