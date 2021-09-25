В Сочи прошли сильные ливни, в результате улицы города превратились в реки. Местные жители публикуют в социальных сетях видео с большим количеством воды на дорогах и на участках близ жилых домов.





Как указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов. Ситуация в регионе находится под контролем, на курорте объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды перенесена первая гонка этапа серии "Формула-2", в Сочи закрыты все пляжи.





Ранее жителей Сочи предупредили о сильных дождях и усилении ветра до 22 м/с. Кроме того, недалеко от города могут образоваться смерчи, пройдет град и мокрый снег.



