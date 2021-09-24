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У Беларуси, Мьянмы и Уганды - наибольшее падение в рейтинге свободы интернета

Беларусь набрала в рейтинге свободы интернета всего 31 балл из 100. Она оказалась намного ниже всех стран Европы.




 Организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в сети». В нем также представлен мировой рейтинг уровня свободы интернета.

Государства, набравшие в рейтинге от 70 до 100 баллов, получили статус «свободные», от 40 до 69 баллов — «частично свободные», менее 40 — «несвободные». Беларусь получила  всего 31 балл из 100. Выше в списке оказались Кыргызстан, Ирак, Зимбабве. Впрочем, Россия в рейтинге набрала всего 30 баллов.

По сравнению с прошлым годом, позиция Беларуси в этом списке снизилась на 7 пунктов. В рейтинге 2019 года  Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.

«Глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд. Наибольшее ухудшение было зафиксировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где государственные силы подавили наступление на фоне избирательного и конституционного кризисов», — говорится в докладе.
Thinktanks.by
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