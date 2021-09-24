











Организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в сети». В нем также представлен мировой рейтинг уровня свободы интернета.





Государства, набравшие в рейтинге от 70 до 100 баллов, получили статус «свободные», от 40 до 69 баллов — «частично свободные», менее 40 — «несвободные». Беларусь получила всего 31 балл из 100. Выше в списке оказались Кыргызстан, Ирак, Зимбабве. Впрочем, Россия в рейтинге набрала всего 30 баллов.





По сравнению с прошлым годом, позиция Беларуси в этом списке снизилась на 7 пунктов. В рейтинге 2019 года Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.





«Глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд. Наибольшее ухудшение было зафиксировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где государственные силы подавили наступление на фоне избирательного и конституционного кризисов», — говорится в докладе.