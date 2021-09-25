



Участники из более чем 27 стран и 40 организаций вместе с Народным антикризисным управлением и Координационным советом обсудят проекты белорусов мира и координацию между инициативами и демократическими силами, пишет неугодный власти ресурс.





Для чего?





«Первая цель – познакомиться, а вторая – выработать совместный план действий. Существуют десятки организаций белорусов по всему миру. Нужно, чтобы они больше координировали работу между собой, — пояснил цели конференции сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. —





Мы видим, что Лукашенко выдавливает белорусов за границу. И нам надо пересобрать силы, организовать как следует, чтобы работать эффективнее и помочь тем, кто продолжает борьбу внутри Беларуси».









«На мой взгляд, главные вопросы, которые перед нами стоят, — это как усилить помощь белорусам и инициативам внутри страны и сделать ее регулярной, как расширить экономическое давление на режим, какими способами удерживать Беларусь на повестке дня, как нам с вами координировать свою работу, чтобы диаспора, политические силы и инициативы были в постоянном контакте, помогали и усиливали друг друга», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская.





Она отметила, что, как ни парадоксально, покинув Беларусь, она гораздо лучше узнала белорусов. Также Тихановская отметила большие достиж� �ия белорусских диаспор за рубежом.





«Весь прошедший год тому доказательство: вы провели экзитполы во время выборов, провели сотни акций солидарности, вы удерживаете интерес мировых СМИ к Беларуси, финансово помогаете людям и инициативам внутри страны, общаетесь с политиками — буквально в каждой стране руководство знает, что делает белорусская диаспора! Благодаря вам получился «Акт о демократии в Беларуси», режим лишился хоккейного чемпионата и «Евровидения», благодаря вам удалось наложить ограничения на сообщников и кошельков режима».





По мнению Тихановской, сейчас политический кризис перешел в фазу затяжного противостояния, и это борьба на износ.





«К сожалению, сотни тысяч белорусов вынужденно покинули дом. Но также сотни тысяч белорусов усилили диаспору. Как бы нам ни хотелось поначалу отрицать это слово, в привычном понимании мы все стали эмигрантами. Но те, кто нам противостоит, упустили ход времени — они думали, что сейчас, как и сто лет назад, физический отъезд равен исчезновению человека и невозможности продолжать борьбу. Но вот мы с вами здесь, и следующие два дня будем обсуждать, как еще можем быть полезными нашей стране и приблизить момент, когда сможем вернуться домой».



