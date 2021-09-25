+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тихановская: «Мы перешли в фазу затяжного противостояния»

24–25 сентября в Вильнюсе проходит конференция белорусов мира, собранная по инициативе Офиса Светланы Тихановской.


Участники из более чем 27 стран и 40 организаций вместе с Народным антикризисным управлением и Координационным советом обсудят проекты белорусов мира и координацию между инициативами и демократическими силами, пишет неугодный власти ресурс.

Для чего?

«Первая цель – познакомиться, а вторая – выработать совместный план действий. Существуют десятки организаций белорусов по всему миру. Нужно, чтобы они больше координировали работу между собой, — пояснил цели конференции сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. — 

Мы видим, что Лукашенко выдавливает белорусов за границу. И нам надо пересобрать силы, организовать как следует, чтобы работать эффективнее и помочь тем, кто продолжает борьбу внутри Беларуси».


«На мой взгляд, главные вопросы, которые перед нами стоят, — это как усилить помощь белорусам и инициативам внутри страны и сделать ее регулярной, как расширить экономическое давление на режим, какими способами удерживать Беларусь на повестке дня, как нам с вами координировать свою работу, чтобы диаспора, политические силы и инициативы были в постоянном контакте, помогали и усиливали друг друга», — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. 

Она отметила, что, как ни парадоксально, покинув Беларусь, она гораздо лучше узнала белорусов. Также Тихановская отметила большие достиж� �ия белорусских диаспор за рубежом.

«Весь прошедший год тому доказательство: вы провели экзитполы во время выборов, провели сотни акций солидарности, вы удерживаете интерес мировых СМИ к Беларуси, финансово помогаете людям и инициативам внутри страны, общаетесь с политиками — буквально в каждой стране руководство знает, что делает белорусская диаспора! Благодаря вам получился «Акт о демократии в Беларуси», режим лишился хоккейного чемпионата и «Евровидения», благодаря вам удалось наложить ограничения на сообщников и кошельков режима».

По мнению Тихановской, сейчас политический кризис перешел в фазу затяжного противостояния, и это борьба на износ. 

«К сожалению, сотни тысяч белорусов вынужденно покинули дом. Но также сотни тысяч белорусов усилили диаспору. Как бы нам ни хотелось поначалу отрицать это слово, в привычном понимании мы все стали эмигрантами. Но те, кто нам противостоит, упустили ход времени — они думали, что сейчас, как и сто лет назад, физический отъезд равен исчезновению человека и невозможности продолжать борьбу. Но вот мы с вами здесь, и следующие два дня будем обсуждать, как еще можем быть полезными нашей стране и приблизить момент, когда сможем вернуться домой».

 
Брестская газета
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]