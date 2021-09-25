Документ внесен в Национальный реестр правовых актов и еще не опубликован.





Цель визита главы ГПК в Сочи пока неизвестна.





Напомним, вчера с подачи Владимира Путина на Совете безопасности России обсуждалась Беларусь в контексте так называемого Союзного государства. После этого стало известно, что Александр Лукашенко «с частным визитом» срочно вылетел в Сочи. Официально о такой поездке не сообщалось.