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Все выборы в России уйдут в онлайн

Электронное голосование, благодаря которому ни один оппозиционер из Москвы не попал в Госдуму, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оказалось очень удачной практикой.


«Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономии большого количества государственных средств», - цитирует Пескова «Интерфакс».

«Хотелось бы, чтобы как можно скорее эта практика распространилась как можно шире, но это зависит, конечно, от готовности к этому», - сказал представитель Кремля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что электронное голосование можно будет применять на всех уровнях выборов, в том числе президентских.

«Сейчас технические специалисты, эксперты, политические партии проанализируют, подведут итоги, выявят, если есть, слабые места. Главное, что беспокоит, - чтобы ни один голос не пропал, была обеспечена тайна голосования и чтобы невозможно было взломать эту систему и каким-либо образом повлиять на результаты голосования», - рассказала Матвиенко.

На выборах в Государственную думу на утро понедельника, 20 сентября в восьми из 15 московских округов оппозиционеры побеждали кандидатов, поддержанных мэром Сергеем Собяниным и «Единой Россией». 

Затем - после длительной задержки - ЦИК опубликовал результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), и они перевернули результаты: ни один оппозиционер из Москвы не попал в Госдуму, напоминает Finanz.ru.

Будет � � применена практика дистанционного электронного голосования в Беларуси - не известно.
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