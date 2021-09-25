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Грузия планирует подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Грузия планирует подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. В стране намерены воплощать реформы и инициативы, способствующие вступлению в Европейский Союз.




"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году. Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО", - говорится в сообщении.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую судьбу страны.

В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

"Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, - сказал он, - но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семье".

Гарибашвили призвал страны-члены ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией".

По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис.
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