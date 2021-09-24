В деле Тихановского меняют судью
Три месяца Гомельский областной суд рассматривает так называемое "дело Тихановского", по которому проходит несколько человек, в том числе политик Николай Статкевич. Процесс идет в закрытом режиме в СИЗО-3.
7 сентября Александр Лукашенко подписал указ о назначении судьи Николая Бакунова (который рассматривает дело) на должность председателя суда Железнодорожного района Гомеля.
Стоял вопрос: будет ли Бакунов рассматривать дело до приговора, начнет ли новый судья рассмотрение дела с начала?
"Было такое обстоятельство в законодательстве, что дело может продолжить другой судья, который сидел на процессе как наблюдатель, «дублером». Вот мне Николай написал: „Не волнуйся,"дублер" был изначально, назначение на новую должность — как награда", — сказала Марина Адамович, жена политика Николая Статкевича.
Фамилия нового судьи пока не известна.
21:47 24/09/2021
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