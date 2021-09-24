+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В деле Тихановского меняют судью

Три месяца Гомельский областной суд рассматривает так называемое "дело Тихановского", по которому проходит несколько человек, в том числе политик Николай Статкевич. Процесс идет в закрытом режиме в СИЗО-3.


7 сентября Александр Лукашенко подписал указ о назначении судьи Николая Бакунова (который рассматривает дело) на должность председателя суда Железнодорожного района Гомеля.

Стоял вопрос: будет ли Бакунов рассматривать дело до приговора, начнет ли новый судья рассмотрение дела с начала? 

"Было такое обстоятельство в законодательстве, что дело может продолжить другой судья, который сидел на процессе как наблюдатель, «дублером». Вот мне Николай написал: „Не волнуйся,"дублер" был изначально, назначение на новую должность — как награда", — сказала Марина Адамович, жена политика Николая Статкевича.

Фамилия нового судьи пока не известна.
Свабода
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]