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Без комментариев: Большинство из 13 помилованных в сентябре осужденных обратились к Лукашенко "со словами искренней благодарности"

Об этом сообщил Юрий Воскресенский.




Десять из 13 помилованных указом президента Александра Лукашенко осужденных обратились к президенту Беларуси "со словами искренней благодарности за проявленное в отношении нас милосердие", сообщается в телеграм-канале Юрия Воскресенского.

"Призываем президента Беларуси помиловать всех раскаявшихся заключенных, обратившихся с соответствующим прошением. Простые люди, совершившие необдуманные поступки под воздействием эмоций, имеют право на ошибку и ее исправление", - говорится в обращении.

 Десять освобожденных также благодарят Комиссию по помилованию при президенте - за тщательную, кропотливую, проведенную в сжатые сроки работу: "Просим Комиссию по помилованию не прекращать свою работу по преодолению последствий электоральной кампании прошлого года и восстановлению мира и спокойствия в белорусском обществе".

Для ускорения процесса помилования освобожденные призывали все дипмиссии, расположенные в Беларуси, публично поддержать решение белорусских властей, в результате которого 13 заключенных были помилованы и вышли на свободу.
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