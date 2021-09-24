На днях газета Миноблисполкома задалась вопросом, а не ввести ли «Карту белоруса», как достойный ответ «Карте поляка». Мол, тема для обсуждения. Политик, общественный деятель, кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Андрей Дмитриев высказался по поводу этой инициативы пропагандистов на своей странице в Facebook.





Вот что он написал:





Паспорт означает наличие у гражданина политических прав. Возможность голосовать и избираться. Определять политику и будущее страны, своего региона и города. Карта это лишь набор некоторых социальных благ без политических прав.





С картой беларусов вот какое дело. Карту поляка люди хотят иметь, чтобы получить частичный доступ к тому, как живут обычные поляки. Возможность ездить, работать, пользоваться государственным услугами и помощью.





А как много в мире тех, кто хотел бы жить так, как сегодня беларусы? Процесс скорее обратный. Даже мигранты из пылающего Афганистана воспринимают Беларусь лишь как перевалочный пункт.





Так что, карта беларуса если и может быть востребованной, то, в первую очередь, не у поляков или литовцев.

А среди жителей Смоленской, Брянской и Черниговской областей.





Есть еще один важный политический аспект. Паспорт означает наличие у гражданина политических прав. Возможность голосовать и избираться. Определять политику и будущее страны, своего региона и города. Карта это лишь набор некоторых социальных благ без политических прав.