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Тунис на пороге новой "Арабской весны"? Оппозиция обвиняет президента в узурпации власти

Президент Туниса Каис Саид в очередной раз продлил срок приостановки работы парламента, а также время, на которое депутаты лишены неприкосновенности.

Тунис на пороге новой "Арабской весны"? Оппозиция обвиняет президента в узурпации власти
Anadolu
В стране этот шаг рассматривают как желание сосредоточить власть в одних руках и как посягательство на демократические устои страны.

Тысячи человек вышли на улицы столицы страны с плакатами "Переворот" и "Спасем нашу демократию".

Оппозиция призывает вспомнить, с чего началась "Арабская весна" в Тунисе в 2010-11 годах, прокатившаяся затем по целому ряду стран северной Африки и Ближнего Востока.

С момента роспуска парламента Каис Саид сделал уже несколько заявлений о грядущих политических реформах, но ни их суть, ни причины не объясняет

Тунисский парламент не работает с 25 июля. Тогда с постов были уволены некоторые высокопоставленные члены правительства, включая премьер-министра.

Этому предшествовали многотысячные протесты тунисцев в крупных городах страны, требовавших роспуска Ассамблеи народных представителей и привлечения к ответственности чиновников, виновных в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса.

Каис Саид заявил тогда, что что сам займется повесткой правительства с помощью нового главы кабмина. 

Однако политические силы Туниса расценили действия президента как госпереворот и первый шаг к диктатуре.

Даже лидер правящей Партии Возрождения Рашид Аль-Ганнуши заявил тогда, что, прикрываясь народными требованиями, Саид сознательно нарушает конституцию, соавтором которой сам же и является. С тех пор Аль-Ганнуши возглавил тунисскую оп �зицию.

После революции 2011 года Саид вошел в экспертный комитет по подготовке проекта новой конституции, которая была принята в 2014 году.

Именно эта деятельность во многом помогла ему победить на президентских выборах 2019 года, в которых он участвовал как независимый кандидат.

Дорога к абсолютизму?

В конце августа вопрос о возобновлении работы парламента уже рассматривался, но президент оставил свое предыдущее решение в силе.

Сейчас он снова отказался это сделать, заявив лишь, что скоро в стране произойдут политические реформы. Подробности этих реформ пока не известны, однако источники в Тунисе говорят, что речь идет о некоем декрете, дающем президенту неограниченную власть.

По словам экспертов, налицо беспрецедентное смещение власти к узкому кругу администрации президента и отмежевание от правительства и парламента.

Однако Каис Саид, в прошлом профессор права, ссылается на 80 статью Конституции Туниса, которая гарантирует президенту право принимать экстраординарные меры в случае возникновения опасности для единства, безопасности или независимости страны.

Правда, с конца июля он так и не объяснил, в чем именно он видит сейчас такую опасность.

Лидер оппозиции Рашид Аль-Ганнуши заявил в среду, что действия Каиса Саида подрывают основы верховенства закона и угрожают стабильности в стране. Он предупредил, что оппозиция не намерена наблюдать за происходящим, сложа руки.

Удачный пример "Арабской весны"

Революция 2011 года в Тунисе считается самым успешным эпизодом "Арабской весны".

На волне общенационального протеста прежний президент страны Зин эль-Абидина Бен Али был отправлен в отставку, и на его место пришли политики, выступавшие за демократический путь развития страны.

Зин эль-Абидина Бен Али бессменно руководил Тунисом с 1987 года, и при нем резко вырос уровень коррупции и безработицы, ухудшилась экономическая ситуация, другие политические партии были фактически лишены права голоса.

Толчком к началу массовых выступлений в декабре 2010 года послужило публичное самосожжение торговца фруктов и овощей, чьи товары были конфискованы властями

При новых властях экономические показатели страны заметно выросли. Разрыв между богатыми и бедными сократился. Во всем мире отмечают успехи этой североафриканской страны в борьбе с терроризмом.

Нынешний президент Каис Саид неоднократно говорил, что презирает диктатуру и считает политический плюрализм единственно верной системой.
BBC
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