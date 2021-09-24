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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 14 человек

Число политзаключенных в Беларуси приближается к 700.

 Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 14 человек. Это — Андрей Арико, Екатерина Арико, Александр Бобко, Вадим Гиль, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, Максим Дубешко, Николай Легкий, Яна Милевская, Игорь Мысливец, Андрей Рунцо, Виталий Самсонов, Владислав Томашевич и Алексей Чешун.

Все были взяты под стражу: Гиль — за оскорбление представителя власти, Рунцо — за ритуальный венок, доставленный к дому милиционера, Милевская — за "надругательство над государственными символами", Томашевич и Чешун — за поджог красно-зеленого флага, другие 7 человек — за нанесение надписей на стогах сена.

Легкий и Самсонов приговорены к 2 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Первый — за оскорбление представителя власти, второй — за хулиганство и издевательство над государственными символами.

На 24 сентября политзаключенных в нашей стране уже 685.
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