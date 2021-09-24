



26 сентября магнитосфера Земли будет возбуждена, потом возбуждение спадет, 28 сентября ожидается магнитная буря, которая завершится к 30 сентября.





Несколько небольших вспышек прогнозируется также на первую половину октября.





Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.





Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

магнитная буря