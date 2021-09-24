РИА Новости: Лукашенко с частным визитом в Сочи
Лукашенко с частным визитом в Сочи, сообщил источник РИА Новости.
Лукашенко улетел в Сочи "с частным визитом", сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Официально информация не подтверждена.
Как уже сообщалось, по данным авиационного серависа Radarbox, президентский Boeing 767 вылетел из Минска в 15.10 и взял курс на юго-восток, летит в сторону Сочи.
Но никаких визитов не анонсировалось
Белорусский партизан
17:54 24/09/2021
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