В Беларуси 14 новых политзаключенных

"В связи с увеличением числа случаев помещения под стражу, осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в связи с надругательством над государственными символами Республики Беларусь, мы, представители белорусского правозащитного сообщества, в очередной раз подтверждая свои неоднократно высказанные требования по декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов (совместное заявление от 22 декабря 2020 г.), отмечаем:





Нами получена информация о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений:





Владислав Томашевич, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.370 УК за поджог флага;





Алексей Чешун, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.370 УК за поджог флага;





Александр Бобко, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Игорь Мысливец, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Елена Дедюля, заключена под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Ольга Дубовик, заключена под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Андрей Арико, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Екатерина Арико, заключена под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Максим Дубешко, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за нанесение надписей на стогах сена;





Вадим Гиль, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК – оскорбление представителя власти;





Андрей Рунцо, заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.339 УК за ритуальный венок, доставленный к дому сотрудника МВД;





Николай Лёгкий, осужден по ст.369 УК к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, направлен отбывать наказание;





Виталий Самсонов, осужден по статьям 339 и 370 УК к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, направлен отбывать наказание;





Яна Милевская, заключена под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.370 УК.





В связи с этим мы считаем их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, а их самих – политическими заключенными в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия "политический заключенный", и требуем от властей Беларуси:





Немедленно освободить политзаключенных Томашевича Владислава, Чешуна Алексея, Александра Бобко, Игоря Мысливца, Елену Дедюлю, Ольгу Дубовик, Андрея Арико, Екатерину Арико, Максима Дубешко, Вадима Гиля, Андрея Рунцо, Николая Лёгкого, Виталия Самсонова, Яну Милевскую, и прекратить уголовное преследование в их отношении.





Принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно – статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.





Немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны", - отмечается в заявлении.





Правозащитный центр "Весна";





РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";





Белорусская ассоциация журналистов;





Lawtrend;





"Правовая инициатива";





Белорусский ПЕН-центр.