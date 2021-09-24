Boeing Александра Лукашенко вылетел из Минска в Сочи. Но никаких визитов не анонсировалось
По данным авиационного серависа Radarbox, президентский Boeing 767 вылетел из Минска в 15.10 и взял курс на юго-восток, летит в сторону Сочи.
На публике Александр Лукашенко последний раз появлялся вчера, 23 сентября - встречался с министром промышленности и вице-премьером.
Государственное агентство БелТА сообщило, что сегодня, 24 сентября, Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Но фотографий или видео со встречи нет.
Никаких официальных визитов президента Беларуси не анонсировалось.
За час до вылета появилась новость о том, что Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного государства:
- Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему, - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.
Утром 24 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в заседании Совбеза по видеосвязи. А еще заявил, что другие встречи Путина в этот день будут носить непубличный характер.
Напомним, в эти дни Путин находится на самоизоляции.
Поэтому остается н� �онятным, с кем или за кем полетел президентский борт.
17:24 24/09/2021
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