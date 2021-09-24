Путин провел Совет Безопасности по Беларуси
24 сентября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, посвященное Беларуси.
Как сообщает его пресс-служба, оно проходило в формате видеоконференции. В совещании поучаствовали премьер, руководители парламента, администрации президента, силовых структур, в том числе и Службы внешней разведки.
"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства, — говорил Путин. - Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в стремительно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему".
Однако подробности обсуждения неизвестны.
Путин встречался с Лукашенко 9 сентября в Москве. Они согласовали все 28 программ "союзной интеграции", содержание которых было опубликовано на следующий день.
Их планируют принять на заседании Высшего Государственного совета, назначенного на 4 ноября.
Источник: euroradio.fm
16:41 24/09/2021
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