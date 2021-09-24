+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Путин провел Совет Безопасности по Беларуси

24 сентября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, посвященное Беларуси.

Как сообщает его пресс-служба, оно проходило в формате видеоконференции. В совещании поучаствовали премьер, руководители парламента, администрации президента, силовых структур, в том числе и Службы внешней разведки.

"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства, — говорил Путин. - Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в стремительно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему".

Однако подробности обсуждения неизвестны.



Путин встречался с Лукашенко 9 сентября в Москве. Они согласовали все 28 программ "союзной интеграции", содержание которых было опубликовано на следующий день. 

Их планируют принять на заседании Высшего Государственного совета, назначенного на 4 ноября.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]