Как сообщает его пресс-служба, оно проходило в формате видеоконференции. В совещании поучаствовали премьер, руководители парламента, администрации президента, силовых структур, в том числе и Службы внешней разведки.





"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства, — говорил Путин. - Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в стремительно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему".





Однако подробности обсуждения неизвестны.













Путин встречался с Лукашенко 9 сентября в Москве. Они согласовали все 28 программ "союзной интеграции", содержание которых было опубликовано на следующий день.





Их планируют принять на заседании Высшего Государственного совета, назначенного на 4 ноября.