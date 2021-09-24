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МИД Беларуси требует от ООН не использовать некоторые слова. Список

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковала власти Беларуси, заявив, что в стране «подавляют свободу слова и собраний, чтобы избавиться от критики политики правительства». В белорусском МИД ответили.

«Ограничения свободы слова направлены на подавление критики»

Бачелет сказала, что управление верховного комиссара по правам человека «выразило обеспокоенность жесткими ограничениями в области основных свобод и гражданского общества» и что «в Беларуси не прекращаются рейды силовиков против СМИ, а также аресты и преследование правозащитников и журналистов», пишет Sputnik.by.

Кроме этого комиссар заявила, что белорусские власти отказались от сотрудничества с независимой комиссией по оценке ситуации с правами человека.

«Масштабы и модель поведения белорусских властей на сегодняшний день убедительно показывают, что ограничения свободы слова и собраний, среди прочих прав человека, в первую очередь направлены на подавление критики и несогласия с политикой правительства, а не на достижение какой-либо цели, считающейся законной в соответствии с законодательством в области прав человека, например, охраны общественного порядка», — цитирует Бачелет telegraf.by


«Мы требуем избегать субъективных оценок»

«Белорусский дипломат отверг обвинения в адрес Правительства Беларуси в нарушении прав человека, ознакомил Совет с развитием ситуации в стране», — заявили в МИД Беларуси.

В то же время постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что в Минске не признают доклад по ситуации с правами человека в Беларуси.

«Мы требуем от УВКПЧ ООН не принимать на себя функцию судьи, которой оно не обладает, и избегать в официальных текстах таких субъективных оценок в отношении независимого государства, как «незаконный», «произвольный», «репрессии» и тому подобные», — сказал он в своем докладе.

Кроме этого Амбразевич заявил, что «документ наполнен голословными утверждениями и фальшивыми обвинениями, не имеющими ничего общество с реальностью».
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