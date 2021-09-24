+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ФСБ России внедряет в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Bellingcat

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ большое количество.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НВ".


"Конечно, их (агентов ФСБ, - ред.) огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны", - заявил Грозев.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.

"А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент - это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", - заявил журналист Bellingcat.


 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]