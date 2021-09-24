"С картой белорусов вот какое дело, — пишет Дмитриев. — Карту поляка люди хотят иметь, чтобы получить частичный доступ к тому, как живут обычные поляки. Возможность ездить, работать, пользоваться государственным услугами и помощью.





А как много в мире тех, кто хотел бы жить так, как сегодня белорусы? Процесс скорее обратный. Даже мигранты из пылающего Афганистана воспринимают Беларусь лишь как перевалочный пункт.





Так что, карта белоруса если и может быть востребованной, то, в первую очередь, не у поляков или литовцев, а среди жителей Смоленской, Брянской и Черниговской областей.





Есть еще один важный политический аспект. Паспорт означает наличие у гражданина политических прав. Возможность голосовать и избираться. Определять политику и будущее страны, своего региона и города. Карта это лишь набор некоторых социальных благ без политических прав.





В нашем случае с гражданскими и политическими правами перманентные проблемы, так что можно сказать, что все мы пока имеем карту белоруса, на которой авансом написано «паспорт»".