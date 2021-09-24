Счастливая Ангела Меркель в окружении попугаев - посмотрите на самую влиятельную женщину мира
За 16 лет на посту главы правительства Германии Ангела Меркель охотно и непринужденно позировала перед фотокамерами. И эти забавные снимки тоже запомнятся надолго.
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В четверг, 23 сентября, Ангела Меркель посетила Парк птиц (Vogelpark Marlow) в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, а точнее - в городе Марлов.
Надо сказать, что это уже не первые фотографии канцлера с пернатыми. Парк птиц расположен в избирательном округе Ангелы Меркель, который федеральный канцлер представляет в бундестаге с 1990 года. Последний раз с официальным визитом и фотосессией канцлер была в этом парке в 2012 году.
Обитатели парка явно оказались по душе канцлеру, и только филин остался на этот раз без обеда из рук Меркель.
"Нет, нет, я уже хорошо покормила длиннохвостых попугаев ", - сказала Ангела Меркель, наблюдая за хищной птицей на безопасном расстоянии.
Источник: dw.com
13:41 24/09/2021
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