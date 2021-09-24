







"Сегодня понятно, что это был рецепт неудачи. Очевидно, что в Беларуси КГБ смотрит за каждым иностранцем: регистрируют каждого человека, начинают следить за ним с момента пересечения границы. Можно было предположить, что после того как оставят на четыре-пять дней 33 мужчин с военным прошлым, операция сорвется", – сказал он.





Расследователь отметил, что один из вагнеровцев, "самый ценный из всех свидетелей", в Беларусь ехать отказался.





Грозев считает ошибкой украинской стороны "не рассказать о результатах операции, пусть даже она провалилась".





"Провалилась – это уже оценка, которую дали после того, как началось отрицание операции. Но это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть ее провалившейся, а сказать: "Мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы, и мы их выкладываем в публичное пространство". Если бы сделали так, мое личное мнение, то это было бы успехом", – считает расследователь.





Он отметил, что свою версию событий украинские власти не предоставили до сих пор.





"Не получили официального ответа, но мы после нескольких попыток перестали пытаться. Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием", – подчеркнул Грозев.





Bellingcat работает над тремя ма� �риалами об операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев в Беларуси.





По его словам, расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена.





29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Однако еще позже - извинились и отпустили.







