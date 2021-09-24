







В 2019 году на арест Пучдемона был выдан европейский ордер, в ближайшие дни итальянские власти должны решить, есть ли основания экстрадировать политика в Испанию.





Бывший лидер движения за независимость Каталонии, Карлос Пучдемон в 2017 году инициировал проведение референдума об отделении этого региона от Испании и был обвинен Мадридом в подстрекательстве к мятежу.





Некоторое время он скрывался от испанских властей за границей благодаря статусу члена Европарламента. В марте этого года его лишили депутатской неприкосновенности.





По данным итальянских СМИ, Пучдемон прибыл на Сардинию на фольклорный праздник каталонской культуры.







