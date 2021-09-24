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За сепаратизм: арестован экс-глава правительства Каталонии

Бывшего главу правительства Каталонии и депутата Европарламента Карлоса Пучдемона взяли под стражу по прилете в аэропорт города Альгеро на Сардинии (Италия). Об этом сообщает Euronews.



В 2019 году на арест Пучдемона был выдан европейский ордер, в ближайшие дни итальянские власти должны решить, есть ли основания экстрадировать политика в Испанию.

Бывший лидер движения за независимость Каталонии, Карлос Пучдемон в 2017 году инициировал проведение референдума об отделении этого региона от Испании и был обвинен Мадридом в подстрекательстве к мятежу.

Некоторое время он скрывался от испанских властей за границей благодаря статусу члена Европарламента. В марте этого года его лишили депутатской неприкосновенности.

По данным итальянских СМИ, Пучдемон прибыл на Сардинию на фольклорный праздник каталонской культуры.
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