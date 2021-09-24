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США взяли российско-беларуский боевой центр на особый контроль

Об этом заявил в Вильнюсе командующий американскими силами в Европе генерал Кристофер Каволи


США и Литва будут работать вместе над сохранением мира на континенте, безотносительно к тому, «кто, что и где размещает», – заявил в четверг командующий американскими силами в Европе и Африке Кристофер Каволи. 

Это заявление было сделано после того, как Беларусь и Россия провели совместные военные учения и создали совместный центр военной подготовки. 

Беседуя с журналистами, Каволи, совершивший визит в Вильнюс, подчеркнул, что США и их союзники уделяют российско-белорусскому учебно-боевому центру серьезное внимание.

Находясь в литовской столице, Каволи обсудил вопросы региональной безопасности с начальником генштаба вооруженных сил Литвы Валдемарасом Рупсисом.

Напомним, что учения «Запад-2021», проходившие, в частности, на объектах, близких к границам Евросоюза, вызвали беспокойство у соседних стран, включая Литву, Польшу и Украину.

Отвечая на заданный ему вопрос о совместном учебно-боевом центре, созданном Россией и Беларусью, генерал Каволи ответил, что США и их союзники «уделяют ему пристальное внимание» в рамках общего наблюдения за размещением сил как в Европе, так и за ее пределами. 

«Мы следим за происходящим и… используем это для осуществления сдерживания и поддержания мира в Европе», – сказал он.

«Мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, присутствие сил США в Литве, совместные учения и совместные действия в случае кризиса или войны», – сказал генерал Рупсис журналистам, добавив, что Каволи заверил его в том, что «перед лицом угроз» США и Литва будут действовать совместно.
Источник: golosameriki.com
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