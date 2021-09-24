











Об этом он написал в своем телеграм-канале.





«Я хочу поблагодарить всех тех, кто пишет, звонит, говорит слова поддержки мне и моим детям. Это даёт много сил. Я благодарен спецслужбам нашей страны за то, что живой и здоровый. Это заслуга всех этих лет, заслуга Президента страны, что мы сделали сильные спецслужбы - МВД, КГБ, армия, СК. Мы должны гордиться ими. Они спасли страну не один раз», - отметил лидер ЛДП.





«Я не изменюсь, и буду жестко отстаивать интересы страны везде и всегда. Я никогда не уеду из страны, клянусь, никогда. Как Наши беглые лидеры радикалы. Как можно быть лидером хоть чего-то, если Вы даже не мужики - а просто трусы и тряпки? Я продолжу свою политическую и государственную деятельность ещё с большими усилиями», - написал Гайдукевич.







