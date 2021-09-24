Без неожиданностей: ЦИК РФ утвердил результаты выборов в Госдуму
Российский ЦИК утвердил результаты выборов в Госдуму
ЦИК РФ признал выборы в госдуму состоявшимися, — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
324 мандата получает, КПРФ — 57, СР — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Ранее глава ЦИК также назвала итоговую явку. Она утверждает, что в выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей.
Источник: echo.msk.ru
13:06 24/09/2021
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