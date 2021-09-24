324 мандата получает, КПРФ — 57, СР — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Ранее глава ЦИК также назвала итоговую явку. Она утверждает, что в выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей.



