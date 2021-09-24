+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ликвидировано: объединения беларусов мира "Бацькаўшчына" больше нет - официально

Верховный суд ликвидировал общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».

Ликвидировано: объединения беларусов мира "Бацькаўшчына" больше нет - официально
Объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» ликвидировано сегодня по решению Верховного суда Республики Беларусь, пишет "Вясна".

Это международная организация, которая действует с 1990 года и объединяет организации беларуской диаспоры из 28 стран стран мира.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]