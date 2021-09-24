Ликвидировано: объединения беларусов мира "Бацькаўшчына" больше нет - официально
Верховный суд ликвидировал общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» ликвидировано сегодня по решению Верховного суда Республики Беларусь, пишет "Вясна".
Это международная организация, которая действует с 1990 года и объединяет организации беларуской диаспоры из 28 стран стран мира.
11:48 24/09/2021
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