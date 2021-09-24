Объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» ликвидировано сегодня по решению Верховного суда Республики Беларусь, пишет " Вясна ".





Это международная организация, которая действует с 1990 года и объединяет организации беларуской диаспоры из 28 стран стран мира.