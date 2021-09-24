Массовые обыски в Бобруйске

Дмитрию Костину, Ксении Емельяненко, Евгении Мироновой, Юлии Загришевой, Валентину Варичеву, у них изъята компьютерная техника. Известно , что с обыском пришли к, у них изъята компьютерная техника.





После обыска их увезли в городское УВД. У Загришевой трое детей, у Мироновой двое.





Однако есть информация, что всего обыски сегодня проводятся у примерно десяти человек. И это далеко не первый день, Reform.by известно, что за последние недели у бобруйчан, которые задерживались или были осуждены по статье 23.34 о несанкционированном пикетировании, было проведено уже множество обысков. Приходили силовики и к журналистам.





Насколько известно, активность силовиков связана с уголовными делами о якобы имевших место попытке поджога одной из «Табакерок» в городе и наложении некоего устройства либо его муляжа на железнодорожные пути.





По городу ходят слухи, что в КГБ заведено дело о терроризме.