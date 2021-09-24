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"Ждем закона о трех колосках"

Почему режим находит все больше «врагов», а спокойнее ему не становится.

"Ждем закона о трех колосках"
Правитель указал очередное направление преследования нелояльных режиму граждан – принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и вице-премьера Юрия Назарова, Лукашенко заговорил о неких «шпионах на предприятиях», которые «осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству». 

То бишь, собирают информацию о том, как руководство предприятий планирует обходить санкции.

– У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда. 

Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю, но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались, – сообщил Лукашенко внимательно слушающим чиновникам.

В этой рабочей встрече прекрасно было все, от уже привычных установок «удержаться, чего бы нам это ни стоило» до молниеносного назначения виновных в падении промышленности – «коллективный Запад» и его «шпионы». 

Хотя так-таки живо и представляется, как рядовой рабочий, или пусть даже мастер, начальник цеха, разведывает о планах не просто директора завода, а министра и вице-премьера, и пишет электронное письмо «коллективному Западу», словно на деревню дедушке…

По сути, речь все о той же осажденной крепости, но «враги», по представлениям правителя, уже не только вокруг, а внутри нее. И придется, как в песне полувековой давности для детективного телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», «снова нам вести незримый бой», выполняя распоряжение правителя, чтобы отчитаться, что «кто-то» задержаны, и «кое-где» опять работают в штатном режиме.

Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, впрочем, и без того заявил после доклада правителю, что обстановка на предприятиях «деловая», а сведения о неких забастовках, мол, есть только в отдельных телеграм-каналах.

Но если в промышленном Багдаде все спокойно, почему начались – и продолжаются – задержания рабочих, и членов стачкомов (не управленцев!) на «Гродно Азоте», Белорусской железной дороге, БМЗ? Причем не только нынешних сотрудников, но и тех, кто уволился с предприятий в знак протеста.

Отрабатывают указание «выявить и посадить надолго»? Превентивно реагируют на заявления «отдельных телеграм-каналов», чтобы даже мыслей, не то что разговоров о забастовке не возникало? 

Или по старой, проверенной схеме закручивания гаек «берут» тех же, кого задерживали на прошлогодних осенних акциях протеста, рассчитывая на цепную реакцию страха: десятерых посадим, сотни испугаются и утихомирятся сами?

Впрочем, стоит ли искать связь с реальностью, если вспомнить предыдущие теории правителя и  «спецоперации» режима по разоблачению всевозможных заговоров, врагов и вредителей – «разговор Варшавы с Берлином», «заговор юриста и пушкиниста», «предотвращенный теракт в мусорном баке», «спящие террористические ячейки», «покушение на пропагандиста» или «попытка поджога дома» парламентария Гайдукевича…

Удивительна разве что неэффективность всей этой работы: граждане, согласно новым веяниям, «едины и непобедимы», патриотизм и духовность взращиваются, идеологи награждаются, «неправильные» медиа и общественные объединения ликвидируются, участники протестов едва ли не все пересчитаны и посажены – а спокойствия как не было, так и нет. 

Они, как Шариков с подотделом очистки, «котов душили-душили», а приходит новый день – и появляются новые «враги».

«Ждём закона о 3 колосках, новостей о тоннеле из Варшавы в Дрозды и врачах-отравителях. А к «плану Даллеса» от Качановой неплохо бы приложить и «протоколы сионских мудрецов», – резюмирует бизнесмен Кирилл Волошин, соучредитель крупнейшего белорусского интернет-портала, ныне признанного экстремистским. И с ним сложно не согласиться.
gazetaby.com
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