Это все очень интересно, так как перед нами один из немногих случаев, когда Лукашенко говорит правду:





1. Действительно, на предприятиях Республики Беларусь, а также в министерствах, спецслужбах и в ближнем окружении Лукашенко сейчас ведется активный поиск «схем» обхода введенных Западом санкций. Это не тайна и сегодня Лукашенко фактически подтвердил, что такая работа Минском проводится. При этом стоит напомнить, что в данном случае, такого рода деятельность является традиционной для белорусского истеблишмента. К примеру, ни одно из подписанных с РФ соглашений не миновала судьбы быть обойденным. Только Минск что-то подписывал с российским «сырьевым придатком», так сразу созданная группа специалистов по «схемам» тут же начинала искать варианты обхода обязательств белорусской стороны. И чем «хитрее» «разводили» партнера из РФ, тем больше было гордости и почета у белорусской номенклатуры. Так что Лукашенко фактически подтвердил, что Беларусь под его руководством активно ищет возможность всех обмануть;









2. Действительно, скрыть что-то в Беларуси практически невозможно. Вся система управления течет неимоверно. И любые «схемы» по обходу санкций почти мгновенно становятся и станут известными инициаторам санкций. Причем, стоит напомнить, что корпорации и фирмы, которые готовы прийти «на помощь» белорусский «партнерам», обрекают себя на включение в санкционный список. Так что ценность информации о «схемах» колоссальна, но повторим, что закрыть все «сливы» невозможно. Слишком много в структурах управления работает людей, которые ненавидят правящий режим и ищут возможность ему навредить. И вряд ли кто из этих людей в условиях минимального риска откажет себе в удовольствии подкинуть Лукашенко «дохлую кошку». Учитывая, что белорусы – природные подпольщики, раскрыть «мерзавцев» и «шпионов» практически невозможно.





Конечно, Лукашенко может пугать и угрожать, но смеем его обнадежить, что все белорусские «схемы» по обходу западных санкций будут оперативно раскрыты при содействии граждан Республики Беларусь, имеющих, как жаловался Лукашенко, «свою гражданскую позицию». И как с этим жить правящим? Да просто: надо сменить страну...



