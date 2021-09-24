



Погранслужба Польши заявила, что за последние месяцы мигранты пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу более семи тысяч раз. Для сравнения: в прошлом году таких попыток было всего 120.





Выступая на Генассамблее ООН, о Беларуси также говорил президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал происходящее на границе гибридной атакой и призвал ООН помочь в разрешении кризиса. С начала года литовские пограничники задержали более четырех тысяч нелегальных мигрантов с территории Беларуси – это почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в организации миграционного кризиса не только Минск, но и Москву. "У нас есть записи с дронов, мы уверены, что людей с территории Беларуси вывозят на пограничные посты белорусской пограничной службы. Там их инструктируют и доставляют к польской границе. Это акция, которой управляют из Москвы. Видно, что есть много решимости", – сказал Моравецкий.





Павел Усов. Кто провоцирует миграционный кризис и как он может быть выгоден Кремлю, в эфире Настоящего Времени рассказал политолог





– Вы живете в Польше, читаете местную прессу. Понимаете ли, почему Моравецкий обвиняет в организации кризиса не только Минск, но и Москву?





– Я думаю, что польские власти до конца не ув� �ены в том, что Лукашенко был в состоянии без какой-либо внешней поддержки организовать такой масштабный кризис на границе с Европейским союзом – не только с Польшей, но и с Латвией и Литвой. Только за последний месяц в Польшу попыталось пройти около семи тысяч нелегальных мигрантов. Где-то приблизительно такое же количество, может чуть меньше, пыталось пробраться в Литву и Латвию. То есть такую массу людей, конечно же, перевезти, организовать потоки было бы в одиночку Лукашенко крайне трудно сделать.





– Так а Москве это зачем?





– Для Москвы здесь два очень важных, ключевых момента. Первое – это еще более маргинализировать Лукашенко в глазах Запада и представить его в качестве угрозы для Запада с тем, чтобы полностью вогнать его в интеграционную ловушку и вить из него веревки. Что практически и происходит, если мы посмотрим на подписанные 28 карт и на размещение военно-учебного центра.





Второй момент: Лукашенко во многом делает то, что не может позволить себе Путин или Россия, вообще сводя на нет любые международные договоренности, любые маломальские дипломатические или внешнеполитические отношения. То, что делает Лукашенко, – это, по сути, полное смещение акцентов в международном праве, хотя это и ранее уже произошло, если мы посмотрим на вопрос Украины. Это продолжение эрозии вообще системы международной безопасности, европейской безопасности ОБСЕ и в том числе международного права.





Ну и плюс к тому, конечно же, нагнетание обстановки внутреннего кризиса и в Польше, и в Европейском союзе, создание пространства для конфликтов с тем, чтобы сделать возможным апеллировать к Европе в плане того, что "вот посмотрите, мы можем урезонить Лукашенко, прекратить этот нелегальный транзит, давайте разговаривать насчет смены санкций" – то есть отмены санкций в отношении России.





Понятно, что Путин стремится довести ситуацию на границе с Европой до такой критической точки, когда единственно возможным механизмом разрешения будет согласие Европы на то, чтобы именно Путин решил проблему Лукашенко. Взамен этого будут сняты санкции, ну или каким-то образом разморожены взаимоотношения между Европой и Россией, о чем, по сути, уже и так звучат голоса в Европе. Та же Меркель или тот же Макрон, особенно сейчас, в условиях нарастающей пока политической конфронтации и конфликтов между Францией и Соединенными Штатами Америки. Такая перезагрузка отношений с Россией вполне вероятна.



