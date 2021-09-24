А из Минска пришло соболезнование. Нет, не в связи с итогами выборов, а в связи со стрельбой в Пермском университете, где в результате инцидента есть и погибшие, и раненые. Но получилось символично, пишет Народная воля.





Результат выборов в Госдуму для Беларуси как для самого близкого, если не единственного, союзника России, на мой взгляд, весьма печален. При голосовании по партийным спискам симпатии российских избирателей распределились приблизительно так: 50% – «Единая Россия», 20% – коммунисты, 10% – ЛДПР. То есть 80% отдали свои голоса тем, кто ностальгирует по СССР и жаждет восстановления российской империи в обновленном виде. Может ли нас, белорусов, радовать такой итог, если все эти люди так или иначе cчитают недоразумением и исторической несправедливостью существование суверенного белорусского государства?





Впрочем, тех, кто рад, долго искать не надо. В преддверии выборов в Госдуму белорусские коммунисты даже выступили со специальным обращением к российскому народу.





«Уважаемые товарищи! В Республике Беларусь хорошо знают Коммунистическую партию Российской Федерации, которая активно выступает в поддержку союза братских народов, твердо и последовательно отстаивает принципы равенства, свободы и социальной справедливости… Программа КПРФ полностью созвучна с программными положениями Коммунистической партии Беларуси, поэтому мы разделяем изложенные в ней принципы и подходы, а также выражаем свою солидарную поддержку российским коммунистам… В этой связи, мы призываем братский российский народ, всех патриотов поддержать кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации».





Они призывали… Они поздравляют Зюганова и российских коллег…





А ничего, что товарищ Зюганов свою политическую карьеру построил на обещании приложить все усилия к воссозданию чего-то наподобие СССР и открыто выступает за воссоединение Беларуси и России? А ничего, что в КПРФ товарищ Зюганов со своими имперскими взглядами еще не самый радикальный?..





Вполне естественно, что российские патриоты мечтают о великой русской империи от моря до моря и бредят присоединением новых земель. Вопрос в другом: патриоты какой страны собрались в белорусской компартии, если они призывали голосовать за Зюганова?.. Этот вопрос я задаю первому секретарю ЦК Компарии Беларуси Алексею Соколу, второму секретарю Игорю Карпенко, секретарям Сергею Сыранкову, Андрею Белякову, Андрею Цвирко, председателю Совета КПБ Алексею Камаю.





Другой пример. Лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич на выборах в Госдуму был наблюдателем от Беларуси и вернулся домой чрезвычайно вдохновленным. Но понимает ли он, что произошло? Правильно ли толкует заявления своего российского коллеги Владимира Жириновского? Давыдько, Шпаковский, другие штатные толмачи официальной белорусской позиции, которым Жириновский говорил всё это прямо в лицо на программе у Соловьева, происходящее понимают?





А Жириновский говорил: «Вводить войска – это уже несовременно… В Беларуси будут комиссары, только называться будут по-другому – представители российского правительства. Или советники… И будет идти медленная трансформация всей экономики, государственных структур, идеологии, пропаганды… Вариант чисто экономический не проходит, потому что придет новая власть – и всё отменит…»





Главная идея, озвучиваемая лидером ЛДПР, который вновь будет заседать в Госдуме, – надо брать Беларусь под российское внешнее управление, заставить отработать каждый выделенный рубль и поставить в такие условия, чтобы сами просились в Россию.





И если Жириновский только говорит, то Путин – делает. При полной поддержке и одобрении партии, получившей по итогам выборов в Государственной Думе конституционное большинство голосов, – «Единой России».





Белорусское руководство уже просится в Россию или еще пытается сопротивляться – вопрос дискуссионный. Но не может быть дискуссий по поводу того, есть ли другой выход из ситуации. Конечно, есть. Нам достаточно провести новые президентские выборы – на этот раз открытые, честные, с международным наблюдением, – и политический кризис, поставивший страну в полную зависимость от башен Кремля, будет разрешен. Вот только это не нужно России, которая словила Беларусь на живца. Там, наоборот, заинтересованы в том, чтобы вся эта бодяга с конституционной реформой и западными санкциями у нас тянулась как можно дольше. Чтобы как можно дольше (а еще лучше – навсегда) Беларусь оставалась к Сибири передом, к миру – задом.





Они поощряют, прикармливают, подбадривают и затягивают Беларусь в кризис еще глубже. А мы ведемся.





В этой связи я вновь вернусь к вопросу о патриотизме.





Тех, кто призывает к новым выборам, в Беларуси записывают в экстремисты. Кто за сохранение нынешней ситуации – в патриоты. Патриот Гайдукевич, насмотревшись выборов в Госдуму, договорился до того, что и референдум по Конституции, и следующие выборы нам надо провести, ни на кого не обращая внимания. Главное, чтобы признала Россия.

Вот теперь сижу и думаю: все-таки кто из нас тупой –

я или Гайдукевич?



