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Макей с трибуны ООН: санкции против Беларуси - угроза глобальной продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупредил, что санкционная политика в отношении белорусского калийного сектора может в том числе привести к снижению урожайности и росту цен на продовольствие в мире. Об этом он заявил в выступлении на саммите ООН по продовольственным системам, передает БелТА.


Дипломат напомнил, что Беларусь вносила весомый вклад в баланс глобальной продовольственной безопасности, экспортируя аграрную продукцию в более чем 100 стран.

"Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире", – сказал Макей.

И добавил, что отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают около 20%, "априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве".

"Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты".

"На фоне того факта, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", – подчеркнул глава белорусского МИД.

Руководитель внешнеполитического ведомства, вспомнив о последствиях пандемии COVID-19 и увеличении масштабов голода, заявил о возможном ухудшении ситуации на фоне других вызов современности.

"Наличие взрывоопасного конфликтного потенциала в разных точках мира, угрожающие климатические измене� �я усугубляют продовольственный кризис и усиливают уязвимость национальных продовольственных систем", – сказал Владимир Макей.
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