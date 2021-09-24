



Дипломат напомнил, что Беларусь вносила весомый вклад в баланс глобальной продовольственной безопасности, экспортируя аграрную продукцию в более чем 100 стран.





"Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире", – сказал Макей.





И добавил, что отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают около 20%, "априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве".





"Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты".





"На фоне того факта, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", – подчеркнул глава белорусского МИД.





Руководитель внешнеполитического ведомства, вспомнив о последствиях пандемии COVID-19 и увеличении масштабов голода, заявил о возможном ухудшении ситуации на фоне других вызов современности.





"Наличие взрывоопасного конфликтного потенциала в разных точках мира, угрожающие климатические измене� �я усугубляют продовольственный кризис и усиливают уязвимость национальных продовольственных систем", – сказал Владимир Макей.







