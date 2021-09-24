Если смотреть на данные разных исследований, то, как мне представляется, порядка 35% — это уверенные сторонники изменений, около 30% — это сторонники Лукашенко, пишет udf.name. И практически треть общества — ни за кого. Большая часть из них голосовала против Лукашенко, то есть это не сторонники власти, но они не готовы поддержать и протестующих.





В нынешней ситуации травму получили все. Просто немного разную. Для сторонников власти огромной травмой стало осознание того, что они не большинство. То, что для большей части белорусов было открытием положительным, для сторонников власти вылилось в стресс.





Плюс для них этот стресс поддерживается постоянным напряжением властной системы, управленческой вертикали. В постоянном стрессе находятся силовые органы, стресс поддерживается и для рядовых сторонников власти. В том числе за счет сливов «киберпартизан», где опубличиваются данные не только участников режима, но и сторонников, например, которые делали доносы.





Судя по разговорам и по тому, что мы видим в сети, эта часть общества в шоке не только от количества «противников», но и от того, что власть не делает ничего, чтобы поддержать своих защитников.





Та сторона, которая пытается дистанцироваться, тоже живет в стрессе. У этих людей была более или менее спокойная жизнь, некоторая определенность, стабильность пусть не лучшим образом, но жизнь складывалась. А сейчас все ломается. Они пытаются от этого дистанцироваться: уходят в повседневность, заботу об экономическом благосостоянии. Наверное, пока им это удается. Вопрос в том, как долго в существующей сейчас экономике, которая только чудом пока не ушла в пике, им удастся укрываться в мире повседневности.





Об авторе.





Геннадий Коршунов, кандидат социологических наук, доцент, экс-директор Института социологии в Минске, а теперь программный директор образовательной инициативы «Беларуская Акадэмія» и старший эксперт «Центра новых идей».



