







Об этом сообщает Reuters.









"Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведет к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР, особенно в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.





По словам главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, можно "сотни раз провозгласить окончания войны", но ничего не изменится, пока не изменится политические обстоятельства вокруг Пхеньяна, а также пока Вашингтон не откажется от своей "враждебной политики".





Он отметил, что руководство страны считает принятие соответствующего документа преждевременным и не способным урегулировать имеющиеся разногласия.





Глава МИД Северной Кореи добавил, что главным условием для обеспечения стабильности на Корейском полуострове стоит отказ США от двойных стандартов.





Напомним, в США не изменили свою позицию по КНДР и продолжают выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова.





Добавим, на прошлой неделе Северная и Южная Корея выпустили баллистические ракеты, обе страны разработали все более современное оружие на фоне бесплодных усилий по переговорам с США.



