Наблюдается огромная убыль населения, смертность ежегодно бьёт очередной антирекорд, а низкие показатели рождаемости лишь подтверждают самые пессимистичные прогнозы. Да и желающих и, главное, способных рожать становится всё меньше, ведь за последние десять лет количество россиянок репродуктивного возраста уменьшилось на 40%, пишет bsblog.info.





Власти РФ признали, что заполнить углубляющиеся демографические бреши не получается, поэтому решили стимулировать рост народонаселения за счёт привлечения в страну мигрантов и возвращения ранее уехавших. Особое место в этих планах занимает проект о репатриации беларусов и украинцев, который собирается рассмотреть новая Госдума.

«Демография — штука очень хитрая»

В текущем году общее число жителей Российской Федерации стало меньше 146 млн., а к 2030-му почти наверняка может снизиться до 140 млн. Это более чем закономерно, так как темпы сокращения населения стремительно набирают обороты. Начиная с 2017 года, процессы депопуляции (превышение числа умерших над родившимися) развиваются просто с умопомрачительной скоростью. Если в 2016 г. в России умерло на 2 тыс. человек больше, чем родилось, то в 2017 — на 135 тыс., в 2018 — на 224, в 2019 — на 317, в 2020 — на 702 тыс..





Согласно данным Росстата, естественный прирост населения есть только в национальных республиках и автономиях. А вот в ряде центральных регионов РФ смертность превышает рождаемость более чем в два раза! В связи с этим пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил в марте 2021 г., что Кремль беспокоит сокращение русского населения в стране, но исправить ситуацию пока не получается: «Это, безусловно, проблема. В целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Принимаются весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались. Но демография — штука очень хитрая, и пока по объективным причинам полностью ситуацию выправить не получается».





Можно не сомневаться, что руководство РФ понимает, что убыль населения будет продолжаться, а демографические прогнозы даже на ближайшее будущее оставляют желать лучшего. Именно поэтому в последнее время была сделана ставка на привлечение мигрантов в страну, чтобы с их помощью компенсировать нарастающее сокращение местных жителей. Российские СМИ зафиксировали следующий красноречивый факт. В прошлом году из текста указа Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года, который был подписан 21 июля, исчезла цель добиться естественного прироста населения, то есть посредством превышения рождаемости над смертностью. Если раньше, в указе 2018 года, одной из главных целей было «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения», то сейчас целью является просто «обеспечение устойчивого роста численности населения». Это означает, что Владимир Путин «признал невозможность увеличить численность населения страны без миграции», без увеличения притока мигрантов на территорию Российской Федерации.

Гражданство тем, кто «кровно связаны с русским миром»

Учёные-демографы уже достаточно давно говорят о том, что население России может расти только за счёт приезжающих мигрантов и возвращения ранее уехавших соотечественников. Нельзя сказать, что их рекомендации игнорируются. Так, недавно стало известно о планах правительства РФ вернуть не менее 500 тысяч человек, уехавших в своё время из страны. Заниматься возвращением поручено МИД и МВД. С этой целью временные выездные группы будут выезжать за границу и убеждать бывших россиян, проживающих за рубежом, переехать назад в Россию.





Также разрабатываются и внедряются различные программы по регулированию миграционных потоков. В итоге Россия вошла в первую пятёрку стран мира с самым большим количеством мигрантов (США, Германия, Саудовская Аравия, Российская Федерация, Великобритания). Правда, значительное число мигрантов приезжает сюда ради заработка, а не для переселения на постоянное место жительства. Возможно, по этой причине в демографической политике России последнего времени стали преобладать не демографические, а сугубо политические аспекты.





Например, в июне 2018 г. В. Путин пообщался во время прямой линии с беженцами из Украины. На тот момент они находились в Ростовской области и просили облегчить для них миграционное законодательство России. Президент ответил, что он согласен с тем, что должно быть облегчено получение гражданства для граждан Украины и других стран бывшего СССР, которые хотят переселиться в Россию. При этом Путин высказался за то, чтобы российское гражданство получали в облегченном порядке те, кто «кровно связаны с русским миром, владеющие русским языком, желающие работать в России и имеющие соответствующие компетенции». Привлечение мигрантов необходимо «с учётом сложной демографической ситуации в России». По его словам: «У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это уже становится ограничителем экономического роста. И мы с этим ничего не можем сделать. Одно из немногих средств решения этой проблемы — это привлечение наших соотечественников в Россию».





В октябре того же года была утверждена «Концепция миграционной политики», которая регулирует развитие программы добровольного переселения в Россию. Также в течение 2019 г. В. Путин подписал ряд документов, устанавливающих упрощённый порядок выдачи российского гражданства жителям Донбасса. Одновременно было озвучено намерение выдавать в упрощённом порядке гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины. «Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — цитирует Путина РИА «Новости». Как итог, российское гражданство в 2019 г. получили почти 498 тыс. иностранцев, что на 84% больше, чем в 2018 г. (269 тыс.). Большинство новых паспортов (300 тысяч) получили граждане Украины, в основном жители сепаратистских регионов на востоке страны.





В следующем 2020-м году подобные тенденции не только продолжились, но и усилились. В феврале было объявлено о подготовке правительством РФ законопроекта, согласно которому российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от гражданства другой страны. В апреле соответствующий закон был подписан президентом, теперь иностранцам не нужно отказываться от своего гражданства при получении российского паспорта. Также отдельно было упрощено получение гражданства РФ для жителей Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана. Они могут обращаться с заявлением о приёме в российское гражданство при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ. А для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР была принята очередная льгота, их освободили от уплаты госпошлины при получении российского паспорта.





«Мобилизовать нашу диаспору и сделать её союзником России в мире»

В 2021 г. с многообещающей законодательной инициативой выступил Константин Затулин, директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он является давним и активным сторонником упрощенного получения российского гражданства теми, кто живёт за пределами России и подпадает под категорию соотечественников. По его мнению: «Этот жест позволил бы мобилизовать нашу диаспору и сделать её по-настоящему третьим после армии и флота настоящим союзником России в мире».





Примечательно, что подобные взгляды находят самую широкую поддержку со стороны руководства РФ. Так, в мае 2021 г. в Госдуме выступал Премьер-министр Михаил Мишустин. Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) предложил разработать закон о репатриации и поинтересовался мнением главы правительства по этому вопросу. Мишустин заверил его, что правительство поддержит все инициативы парламентариев по возвращению соотечественников на историческую Родину: «Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников. Поэтому предлагаю рассмотреть все предложения, которые у вас есть, мы будем только этому содействовать».





Уже в июне законопроект о возвращении соотечественников в Россию был внесён в Госдуму Константином Затулиным. Вот его название: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях реализации права на репатриацию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». А вот как охарактеризовала суть документа «Российская газета»: «Госдума рассмотрит проект о репатриации беларусов и украинцев».





В комментарии РИА «Новости» Затулин пояснил, что «соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это — украинцы и беларусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать».





Согласно проекту, процедуру получения гражданства для соотечественников существенно упростят. Претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство России, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка. После этого он сможет получить вид на жительство в России, а затем в течение года, уже находясь в РФ, получить право на гражданство.





Константин Затулин отметил одну существенную особенность. Принятие закона позволит беларусам и украинцам стать гражданами РФ, не отказываясь при этом от собственного гражданства. «Ключевой вопрос — это не всем иностранцам, а именно соотечественникам дать право обращаться за гражданством России, не выходя из гражданства своей страны».





В связи с этим в одном из выступлений он специально подчеркнул, что граждане, которые хотят проживать в России, не должны бояться репрессий в другой стране из-за двойного гражданства. «В большинстве стран СНГ отвергается принцип двойного гражданства. Но если наши соотечественники за рубежом собираются переехать в Россию, то почему их должны беспокоить репрессии в другой стране? Репатриация – это возвращение, и какая разница, что об этом думают на Украине или где-то ещё?»





Законопроект будет рассмотрен новым составом Госдумы, уточнил депутат. Но уже сейчас он вызвал общественный резонанс, на него откликнулись СМИ и представители органов власти. Например, Министр иностранных дел России Сергей Лавров прислал официальное письмо Константину Затулину, в котором сообщил, что его ведомство намерено подключиться к согласованию законопроекта: «Со своей стороны МИД России будет готов активно подключиться к межведомственному согласованию данного законопроекта».





Предполагается, что реализация закона поможет привлечь в страну миллионы новых граждан. Вне сомнения, это является жизненной необходимостью для нынешней России, ведущим условием её демографического выживания. Как было сказано, к 2030-му году общее число жителей Российской Федерации почти наверняка может снизиться до 140 млн. Почти наверняка в том случае, если не будут реализованы проекты по переселению и возвращению в Россию всех, кому готовы щедро предоставлять российское гражданство.



