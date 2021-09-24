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Что значат слова генпрокурора Шведа? "Напугать тех, кто хочет "карту поляка"

По мнению генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, "карта поляка", которую Польша выдаёт иностранным гражданам, подтвердившим принадлежность к народу польскому, — это не что иное, как "элемент гибридной войны и антигосударственной деятельности", который ведёт к "разложению изнутри нашего общества".

Что значат слова генпрокурора Шведа? "Напугать тех, кто хочет "карту поляка"
Провластное пропагандистское издание даже выпустило статью о возможных встречных мерах — "карте белоруса" / Еврорадио
Значат ли слова чиновника то, что скоро начнётся охота на белорусов, у которых есть "карта поляка"? Ведь получается, что владельцы карты непосредственно вовлечены в "гибридную войну" на стороне Польши.

— Поголовного преследования владельцев "карты поляка" не будет: даже при всей способности режима натягивать законы здесь сложно было бы сохранять хотя бы имитацию законности, — считает академический директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Пётр Рудковский. — Да и в организационном плане это сложно реализовать. Допускаю, однако, вероятность, что чиновников, особенно высокопоставленных, будут люстрировать на предмет "карты поляка". Владельцы такой карты автоматически попадают в разряд ненадёжных, и это понятно. Ещё один практический эффект этого заявления — напугать тех, у кого ещё нет карты, но кто думает над тем, чтобы её получить.

 Но если такие высказывания от действующих белорусских властей просачиваются в медиапространство, то не предупреждение ли это о том, что скоро всё же начнутся какие-то агрессивные — если не репрессивные — действия? Вот и эта речь Шведа — тоже предупреждение или просто элемент интервью?

— Не просто авторский элемент интервью — это элемент более масштабной пропагандистской кампании, направленной, с одной стороны, на подъём антипольских настроений, с другой стороны — поддерживание в обществе чувства угрозы. Подогревание антипольских настроений — это прежде всего месть режима Польше за поддержку продемократических устремлений в Беларуси. А поддерживание чувства угрозы — это постоянный компонент функционирования тиранических режимов, о котором уже в древности писали Платон и Аристотель.

Как так случилось, что белорусские власти столько лет не замечали якобы "подрывной работы" польских властей, а тут вдруг её отыскали в "карте поляка"? Закрытие польских школ, дипломатические конфликты — зачем это белорусским властям именно сейчас?

— Антипольские акценты время от времени появляются как минимум с 2005 года, когда Союз поляков Беларуси избрал не того кандидата, которого хотел режим, — объясняет Пётр Рудковский. — Настоящее время уникально только интенсивностью и продолжительностью антипольской риторики. Зачем нужно это сейчас? Месть и поддерживание чувства угрозы.

Зачем вообще белорусу с польскими корнями эта карта? Какие перспективы у её владельца?

— "Карта поляка", по замыслу, выдаётся полякам по национальности, которые поддерживают связь с польской культурой. Для самих этих лиц это расширение возможностей — зарплатных, образовательных, культурных и так далее. После смены режима появятся шансы нормализации отношений с ЕС и открытия подобных возможностей и для всего белорусского населения.

— В государственной "Мінскай праўдзе" недавно появилось предложение начать выдавать польским белорусам "карту белоруса", — продолжает Пётр Рудковский. — Что ж, это был бы вполне нормальный и понятный ход. Вы привлекаете наших граждан Польшей (и Европой), мы будем привлекать ваших граждан Беларусью (и Союзным государством). К вам рвутся, потому что есть возможности хорошо заработать, а мы сделаем так, чтобы к нам рвались зарабатывать и улучшать жизненный уровень — такой подход вполне понятен.

Другой вопрос, что нынешний белорусский режим неконкурентоспособен в плане создания привлекательных условий. Но это уже не вина "карты поляка" и не вина её владельцев.

Претендовать на "карту поляка" могут только те иностранцы, которые подтвердят свою принадлежность к польскому народу. Граждане Польши и те, кто имеет там вид на жительство, этот документ получить не могут.

"Карта поляка" открывает для её носителя ряд преимуществ, которых нет у других иностранцев. Среди привилегий — возможность бесплатно получить национальную визу, трудоустроиться в Польше без необходимости получения разрешения на работу, бесплатно получать образование, бесплатно пользоваться экстренной медицинской помощью и многое другое.
euroradio.fm
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