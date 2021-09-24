Талибы не согласны с условиями, на которых в мире готовы признать их правительство
Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения "Талибан".
Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, пишет ТАСС.
"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы. Они нарушают международное законодательство", - сказал он.
По словам Муджахида, талибы "стремятся установить [c другими государствами] тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении".
Он добавил, что радикальное движение "призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия". Как считает Муджахид, "признание нового правительства (сформированного талибами) - это право для нас и всего афганского народа".
Заместитель министра информации и культуры в правительстве "Талибан" также заметил, что "все опасения, высказываемые международным сообществом [в отношении новых афганских властей], разрешимы".
07:34 24/09/2021
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