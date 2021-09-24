Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, пишет ТАСС.





"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы. Они нарушают международное законодательство", - сказал он.





По словам Муджахида, талибы "стремятся установить [c другими государствами] тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении".





Он добавил, что радикальное движение "призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия". Как считает Муджахид, "признание нового правительства (сформированного талибами) - это право для нас и всего афганского народа".





Заместитель министра информации и культуры в правительстве "Талибан" также заметил, что "все опасения, высказываемые международным сообществом [в отношении новых афганских властей], разрешимы".



