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Талибы не согласны с условиями, на которых в мире готовы признать их правительство

Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для сформировавшего его радикального движения "Талибан".

Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, пишет ТАСС.

"Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы. Они нарушают международное законодательство", - сказал он.

По словам Муджахида, талибы "стремятся установить [c другими государствами] тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении".

Он добавил, что радикальное движение "призвало ООН найти общий язык для дипломатического взаимодействия". Как считает Муджахид, "признание нового правительства (сформированного талибами) - это право для нас и всего афганского народа".

Заместитель министра информации и культуры в правительстве "Талибан" также заметил, что "все опасения, высказываемые международным сообществом [в отношении новых афганских властей], разрешимы".
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